衛福部及勞動部昨天拍板決定放寬外籍看護工聘僱資格，但仍有部分如住院照護等短期需求仍難被滿足，也有雇主因家中空間、設備等限制不願聘僱家庭看護工，勞動部規劃重新啟動「外展看護服務」，滿足不同雇主的需求。

外展看護服務曾在2013年試辦，由非營利組織聘僱外展看護工並搭配本國照顧服務員，共同或採輪班方式進入失能者家庭提供照顧服務，讓試辦單位可以彈性運用人力，提供多元服務，促進本國照顧服務員就業機會，也解決失能家庭聘僱家庭外籍看護工應負擔雇主管理責任及須提供膳宿等問題。

但首次試辦時服務項目、使用資格嚴苛，如僅限取得移工招募許可的雇主使用、且要100％自費使用，皆使雇主使用意願不高。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，雇主引進移工有等待時間、移工不適合等風險，外展看護是移工訓練完成，只要「一通電話，服務就來」，時間相較引進移工一定短，目前服務難及予如住院等短期照護需求，也導致許多失聯移工從事醫院照護，讓長照及移工服務可以滿足長期或短期需求，並給雇主自行選擇，目前也與部分團體討論此事。

外界擔心放寛移工聘僱資格後，恐怕會有爆增的移工需求，蔡孟良說，移工主要來源國越南、印尼、菲律賓及泰國輸出政策沒有改變，今年7月較去年7月已新增1萬餘名家庭看護工、且每月更新增1000多人，「來源不會是問題」，但因為移工來台後會有許多工作選擇，薪資福利等為勞資協議、非政府能夠干預。

至於新的移工來源國何時確？蔡孟良說，新的來源國很快就會有結果，但協約協定要經行政院通過。