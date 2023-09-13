台中市1名71歲林姓男子，日前加入股市理財群組，聽信對方話術，前往農會要提領100萬元現金，行員察覺有異立即通報警方，從警27年有18年豐富刑事歷練的所長到場，僅花1分鐘不斷勸說，林男才態度軟化保住老本。

台中市警烏日分局溪南派出所日前接獲通報，烏日區農會溪壩辦事處行員表示，疑似有民眾遭到詐騙，林難見員警到場，一開始堅持自己沒有被騙，對於投資內容及標的卻是三緘其口。

有多年刑事經驗且曾獲國家警光獎個人組打擊詐欺類優等的高俊傑所長，先帶林南返所安撫其緊張情緒，並告知「請您給我一分鐘，我守護您辛苦錢。」

經一番勸說，林男態度軟化出示手機內LINE群組資訊，所長一看就知道是詐騙集團經常使用的假投資真詐騙之手法並拿出多個案例，向林翁解釋對方是詐騙。

林翁表示在臉書上，看到投資廣告加入群組，對方佯稱可以獲取高額利潤，要求匯款才能進行後續的交易程序。聽了所長耐心分析後，林翁驚覺差點和100萬積蓄說再見，感謝行員與員警幫他守住積蓄。

烏日分局呼籲，民眾投資應循正當管道，切勿相信不實訊息或加入不明來源的投資群組，以免遭詐騙。