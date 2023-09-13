美國《時人雜誌》（People Magazine）公布「2023年最性感男人」票選名單，天使二刀流球星大谷翔平成為大聯盟唯一代表，即日起開放粉絲進行投票，票選結果將於11月8日揭曉。

《時人雜誌》編輯精選49位名人，分成電視明星、TikTok（抖音）網紅、節目主持人等12個各式各樣的項目。大谷翔平被提名為運動員類別，與他一同入圍的還有F1（一級方程式賽車）史上最多103勝的車手漢米爾頓（Lewis Hamilton，賓士車隊）、手握兩屆超級盃冠軍的NFL（國家美式足球聯盟）球星凱西（Travis Kelce，堪薩斯酋長），以及同樣來自NFL，剛簽下聯盟史上最高薪的布洛（Joe Burrow，辛辛那提猛虎）。

該獎項從1985年開始舉辦，好萊塢巨星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）是首位獲獎者，過去獎項多數都由電視明星所包辦，包含湯姆克魯斯（Tom Cruise）、布萊德彼特（Brad Pitt）和強尼戴普（Johnny Depp），在運動員方面，僅有前英格蘭足球國腳貝克漢（David Beckham）在2015年獲獎。

本賽季大谷翔平持續以投打二刀流身分大顯身手，不過為了因應WBC（世界棒球經典賽）賽事，大谷讓身體提早開機，在球季中出現過勞警訊，8月底因為手肘韌帶撕裂被迫專心打擊，卻又在9月初因右腹部緊繃，已經連續缺席9場比賽。