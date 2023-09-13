新竹市長高虹安近日遭爆出住豪宅、男友李忠庭干政等爭議，而高虹安及5名助理遭爆任職立委期間涉嫌詐領助理費，遭檢方起訴，同為助理的李忠庭則是不起訴確定。媒體人單厚之表示，李忠庭在高虹安國會辦公室不是助理而是「老闆」，負責管錢、管帳務，公積金制度也並非「小兔」黃惠玟帶來，而是李忠庭提的。

單厚之12日在政論節目《關鍵時刻》表示，在高虹安立委助理費案，李忠庭不是助理，而是「老闆」，是老闆的另一半，所以才能不捐；且李忠庭在國會辦公室不是管問政，也不常出現在辦公室，「他只有管錢，跟錢相關的就有他的角色」。

單厚之也爆料說，現在都把公積金制度推給「小兔」黃惠玟， 說是黃從前綠委李俊俋辦公室帶來，「根本不是，那就是李忠庭提的」，高虹安是竹科人、很清新，卻從當立委第一天就這樣做，也不可能是助理主動說要捐公積金，一定是高主動提的。

媒體人單厚之透露，高虹安的男友李忠庭(圖)在立委辦公室是負責管錢、管帳的老闆，公積金制度也是李忠庭提出的。（本報資料照片，郭吉銓攝）

至於李忠庭提出公積金制度，卻能全身而退，單厚之也直言，李忠庭沒有簽字、沒有回繳，事情都是高虹安跟助理在做，「他(李忠庭)是老闆，不能用助理角色去看」，李在國會辦公室處理都是帳、跟錢有關的事情，包括制度等等。

單厚之說他與「小兔」黃惠玟是30年的朋友，單透露，黃惠玟當初會離開高虹安立委辦公室，就是因為高跟李忠庭這樣用錢、帳目不清很恐怖，怕遲早會出事，結果離職後還是出事了。

單厚之也提到，高虹安助理費案，是因為高對助理苛刻，才全部窩裡反，這次新竹市府小內閣改組也一樣，改組的人馬上就出來反咬。單認為，前文化局長錢康明說李忠庭會錄音，就是因為李忠庭現在比以前更小心，知道要保存證據，包括租約、轉帳紀錄等都有準備。