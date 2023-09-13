新北市議會民進黨團訪日市政考察行程第三站及第四站分別來到日本參議院拜會滝波宏文，隨後並前往台灣駐日經濟文化代表處拜訪謝長廷大使，盼未來在各領域與日本能有更多交流及互動，持續深化台日友好，也協助台灣加入CPTPP。

黨團總召鄭宇恩、幹事長卓冠廷、新北市議員李余典、黃俊哲、鍾宏仁、廖宜琨、蘇錦雄、張嘉玲、山田摩衣、李宇翔、陳乃瑜及顏蔚慈一同參與。鄭宇恩指出，感謝滝波宏文參議員長期推動台日合作，鄭宇恩指出，福井縣美濱町和石門區締結為友好城市已經逾35年，近年則在滝波宏文參議員的協助下，促成大飯町和淡水區簽訂友好交流城市，足見福井和新北互動友好且益發深厚。

鄭宇恩也強調，感謝滝波宏文參議員長期推動台日合作，在2021年促成日本參議院全體一致通過台灣加入WHO決議的提案，盼未來在各領域有更多交流及互動，也盼能持續協助台灣加入CPTPP。

卓冠廷指出，近期中國無視國際標準，片面宣布暫停進口日本水產品，如此違背CPTPP原則的作法，讓大家看見中國沒有參與CPTPP的資格。而對於中國的不理性行為，台灣會和日本站在一起，堅定科學對應的立場，尤其我國政府已3度赴日視察及監測，檢測結果均符合國際安全標準。卓冠廷也稱，在座議員均願意為日本水產品宣傳，因為日本的漁產品是台灣人的最愛。

陳乃瑜表示，感謝日本向國際發聲，呼籲支持台灣加入WHO，今年五月也在瑞士WHA現場，親身感受到國際對台灣的支持；此次日本行趁空前往超市，看見架上販售台灣鳳梨，衷心感謝日本在台灣鳳梨遭中國為政治考量宣布暫停進口時，很快伸出援手。

黃俊哲也指出，兩年前在疫情最險峻、國際疫苗供應緊張的時刻，日本政府第一時間贈送我國大量疫苗，見證台日在彼此有難時互相扶持的情誼。

張嘉玲表示，日本前首相安倍曾說「台灣有事就是日本有事」，而我們有一天也會說「日本有事就是台灣有事」，日本若有任何台灣能夠幫忙的，我們一定會全力來協助，台灣與日本彼此的情誼深厚，彼此幫助有很好的互動，盼雙方情誼可以持續深化，誠如謝長廷大使所說的「善的循環」。

山田摩衣議員指出，台日夥伴關係日益緊密，日本政府也在許多國際場合提倡台海和平穩定的重要性，也期待未來台灣及日本除了持續透過城市外交深化合作關係，也藉安全等領域更深化的合作，共同促進印太區域和平自由開放及穩定。