113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將在10月21日舉行，大考中心今(13)日表示，報名自9月7日起至14日止，欲報名考生請把握時間，個別報名考生請留意系統開放時間至9月14日下午5點止。

大考中心提醒考生，務必留意報名及繳費截止時間，未依簡章規定期限內辦理報名及繳費，即視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心提到，個別報名考生臨櫃（含票據）繳費或匯款轉帳於9月14日下午3時30分止；自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費至9月14日（四）夜間12時止。報名相關資訊，可參考大考中心8月30日於高中英語聽力測驗「考試訊息專區」公告之「113學年度各項考試報名常見問答集」。

大考中心說明，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，不論是一般項目、輔具項目及特殊項目，皆受理至9月14日截止。特別提醒，高中英語聽力測驗之特殊項目應考服務，兩次考試採一次申請與審查作業，無論報名第一次或第二次考試，均須於受理日期內提出申請。

大考中心說，考生於報名期間內，可至大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」，查詢報名處理情形與檢視報名資料。並請考生於確認報名資料期間（112年9月21日至9月22日）確認報名資料。如發現姓名、考試地區及無冷氣試場等項目，有任一項與原報名資料不同者，務請於確認報名資料期間內向本會提出更正；集體報名者由集體報名單位提出，個別報名者檢具原報名資料提出。

大考中心強調，請考生應考前務必詳閱113學年度考試簡章。特別提醒，由於考試現場無法完全避免環境因素等情況，若考生應試時認為試場內、外之光線、溫度或非預期聲響等有影響應考情等情形，應於該情事發生時立即向監試或試務人員反映。相關高中英語聽力測驗之重要試務訊息，皆會登載於大考中心網站「最新訊息」及高中英語聽力測驗「考試訊息專區」，請考生多加留意。