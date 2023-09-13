民進黨今天召開中常會，據轉述，民進黨祕書長許立明在黨務報告提到，依照他分析，國民黨總統參選人侯友宜最近不斷擴大有利於自己的民調，及利用訪美行程拉升民調，試圖壓制民眾黨主席柯文哲及鴻海創辦人郭台銘，達有效整合的目的，因此必須密切注意侯友宜這次美國行。

此外，黨內人士也轉述，許立明在黨務報告時還提到，雖然各方目光都在國內相關議題，但國際上有必須要讓常委知道的，包括在印度召開的G20會議，中國國家主席習近平沒有出席，但美國總統拜登有與會，這引發印太地區在美中關係是否有相關變化臆測。

侯友宜明天將啟程訪美，據轉述，許立明金在中常會中也分析目前選情指出，依照過去一段時間民調趨勢，跟外部其他民調綜合判斷來看，其實侯友宜還是墊底，位居第三，輸給柯文哲，趨勢並未改變。

由於最近有不少民調顯示，侯友宜已經爬升到第二；許立明認為，侯陣營最近都會抓有利於自己的媒體民調，強化自己是第二，然後再藉由美國行，讓自己民調提升。

許立明表示，民進黨接下來就是按部就班，以穩健節奏推動國家希望工程；黨主席賴清德跟各立委參選人會強化輔選行程，各縣市競總成立時間會陸續安排。

他也強調，之前賴清德幫小雞輔選時，彰化立委陳秀寶安排產業走訪毛巾工廠，很有亮點，可以提供參選人參考。