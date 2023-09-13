土耳其「可汗」隱形戰機

希臘和土耳其是宿敵，也都是北約成員，而兩國都計畫，要在2030年以前，也就是最早在2028年部署隱形新戰機。雅典在採購的是美製F-35戰機，而安卡拉正在打造「可汗」（KAAN）5代隱形戰機。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，長久以來，土耳其和希臘間的政治及領土紛爭不斷，兩國都主張擁有愛琴海主權，雙方部隊緊張對峙，而攤牌則引發了人們對北約內戰的擔憂。要是2030年以前希臘和土耳其都有隱形戰機服役，或許會改變雙方不時在愛琴海上空模擬比劃空中纏鬥的本質。

據希臘媒體報導，雅典預計從2028—2033年間，接收至少20架F-35A中的首批戰機。至於土耳其則因堅持採購俄製S-400防空系統，而被踢出F-35專案外，與「閃電II」（Lightning II）隱形戰機無緣。不過，土耳其航太工業（TAI）說，它能在2028年交付首批20架「可汗」戰機。

儘管這兩款都號稱是隱形戰機，但性能卻不同，由於「可汗」尚未發揮戰力，因此難以預測，它們交鋒時誰會佔上風。

NATO's 2 least-friendly members have a history of aerial showdowns, and they're both about to get new stealth jets https://t.co/jc7OdXt52y — Insider Military and Defense (@insidermildef) September 12, 2023

全球風險情報公司RANE的中東與北非高級分析師波爾（Ryan Bohl）說，目前還不完全清楚，「可汗」的隱形性能究竟有多優，但已經知道的，就是它會用比F-35普惠（Pratt and Whitney）F135老舊，而且沒那麼強大的奇異（GE）F110發動機。