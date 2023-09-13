蛤，55歲就失智！台中霧峰區55歲韓姓女子因失智和76歲母親相依為命，日前在霧峰區中正路走失，讓媽媽焦急報警；台中市衛生局統計台中市失智老人已超過3萬5000人，失智者及照顧者都面臨照顧、情感與經濟等不同面向的壓力，為失智者找回家的路，近年更成為警方為民服務工作之一。

韓女領有中度身心障礙手冊，6日上午11時媽媽帶他出門買中餐，一不留神她竟走丟了，被民眾發現在霧峰區全聯超市停車場徘迴，幸經熱心民眾報警，轄區吉峰派出所員警到場後發現其張姓母親幾分鐘前才報案要尋找女兒。

而太平區90多歲的潘姓老翁，日前下午從家中外出至附近公園運動，巧遇許久未見的朋友

，兩人竟聊天色昏暗，潘姓老翁急著返家卻走失方向光興路與興隆路口徘徊，幸好遇到太平警分局宏龍派出所巡邏員警將他帶回派出所安置並提供熱食，最後依據老翁口述的個資，並透過警用電腦查詢，才順利聯繫到他的兒子，順利將他帶返回家。

衛生局長曾梓展指出，去年底台灣失智人口已達32萬人，依據65歲以上長者失智症盛行率8％推估，台中市失智老人已超過3萬5千人，可見失智症問題需被重視；另失智者及照顧者面臨照顧、情感與經濟等不同面向的壓力，因此「如何友善對待失智者」、「失智者照護與家庭照顧者支持」逐漸成為重要課題。

霧峰分局分局長陳祥麟呼籲，家中如有走失之虞身心障礙或失智高齡的長者，可為其配戴「預防走失愛的手環」，手環上可以寫上聯繫姓名及電話，或在衣物上縫製名牌和聯繫電話，以縮短協尋時間，確保走失者能夠盡快與家人團聚。