高雄戲獅甲睽違四年回來了！戲獅甲為高雄市特定傳統文化節慶活動，「2023高雄戲獅甲」11月18、19日強勢回歸高雄巨蛋體育館，18日首場「拚陣頭」超過20組藝陣團體輪番上陣，19日「戰獅王」則由來自馬來西亞、香港、新加坡、臺灣等8隻獅隊同場高樁競技，各路英雄邀請民眾到高雄巨蛋鬥熱鬧，早鳥票9月18日至10月10日ibon開賣！為了推廣高雄戲獅文化，高雄市立歷史博物館這次推出多種優惠組合，除了首波開賣早鳥票最低6折優惠，第二波優惠將於10月中旬開始，另有成年禮金專屬票價優惠，邀請全臺灣與世界各國觀眾實際進場，感受體育競技與表演藝術結合的民俗文化魅力。

高樁獅王將一展功夫角逐40萬元冠軍獎金。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

「藝陣」，民間俗稱為「陣頭」，也是最能代表臺灣民俗文化的街頭藝術、行動劇場。11月18日「拚陣頭」藝陣匯演，超過20組藝陣團體輪番上陣，表演團體來自高雄市與全臺具備有技藝、傳統表演藝術或民俗等文化資產保存身分的團體或個人，透過「拚陣」展現技藝的各式傳統陣頭表演，演繹臺灣民俗發展歷史的變遷。演出內容包含雙管鼻笛、原住民舞蹈、客家八音、牛犁歌陣、鬥牛陣、客家武獅、臺灣獅、龍鳳獅、宋江陣、踏涼傘、八家將、跳鍾馗、神將團、水族旱船、公揹婆、十二婆姐、跳鼓陣、女子官將首、電音三太子、哨角隊等，民眾將可感受臺灣文化資產的生命力。

首（18）日將有超過20組文武陣頭輪番上陣演出。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

11月19日重頭戲「戰獅王」獅王大賽，8隻來自馬來西亞、香港、新加坡、臺灣等獅隊將同場競技「飛高樁」爭奪獅王寶座。馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、香港潤福堂國術龍獅總會、新加坡藝威體育會、馬來西亞彭亨關丹建造行武術醒獅團、基隆長興呂師父龍獅團、臺灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、桃園新毅群龍獅團等歷經4年整備磨練，在高樁上一較高下，共同角逐新台幣40萬元冠軍獎金！

2023高雄戲獅甲11月拚陣頭、戰獅王。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

「戲獅甲」發展自臺灣最早工業區戲獅甲地區的廟會活動，2010高雄市政府文化局將活動形塑為全球獅藝及臺灣陣頭界盛事，首次進軍高雄巨蛋，至今年已辦理7屆，2015年改為二年一度、2021年因疫情停辦，目前已累積超過12萬觀眾入場為參賽獅隊加油喝采。這次透過臺灣民俗藝陣與傳統表演藝術大融合，連兩日現場皆特別安排「九天民俗技藝團」氣勢磅礡的鼓陣，呈現高雄戲獅甲強勢回歸的震撼新感受，以及熱血鬥陣的臺灣陣頭藝術文化，力邀觀眾進場欣賞臺灣頂尖藝陣的尬場大秀，精采刺激的戲獅競技，親身體會臺灣文化資產的藝術之美。