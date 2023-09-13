台北市大直地區民宅在7日晚間發生傾斜、龜裂的情況，且還有部分樓房甚至往下陷，一樓整個消失。台北市政府初步判定，應是基泰建設公司於附近的工地施工不當所造成，市長蔣萬安還撂下狠話，要嚴重查罰。一份最新網路投票對此展開調查，結果相當讓人意外，有超過四分之一的人認為，基泰未必會在未來與台北市政府的博弈中落入下風。

《中時新聞網》Youtube頻道昨（12）日發起網路投票，截至今天下午4點，總計已有超過3.5萬人參與。針對「基泰和蔣萬安市府頻過招，你覺得誰有贏面」題目，有27%的人投「基泰，一路走來都佔上風」選項，而認為「蔣萬安，相信公權力必勝」的民眾則有57%，剩下16%為「難以判斷」。

支持蔣萬安市府的網友表示，「一坪換一坪，要是室內實坪哦，否則住戶又要被耍一次」、「一切依法行政，以民為本就一定贏」、「蔣萬安加油」、「我是相信川伯啦」、「這次如果蔣萬安沒處理好，民進黨又有得說嘴了」。

不過也有民眾持不同意見，稱「基泰早就贏麻了」、「建商想挽回（誠信），這次好好把握機會獲得百姓的信任，沒有誰贏，誰輸，只有誠信經營團隊」、「受災民眾最倒楣」、「建設贏，沒出人命都沒事」、「基泰蓋的誰敢住，尤其是受災戶」。