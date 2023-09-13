周三南韓KOSPI指數收跌0.07%，報2,534.70點，盤中介於漲0.50% 至跌0.33%之間狹幅波動。

Mirae Asset Securities分析師Kim Seok-hwan表示，由能源價格不穩以及聯準會貨幣政策不明，市場在美國發布通數據前失去方向。

根據路透社所做的預測調查，美國的消費者通膨可能在8月反彈。

媒體報導記憶體晶片價格上漲，受此激勵，三星電子漲0.57%，SK海力士漲1.54%。

現代汽車與其南韓工會達成臨時薪資協議，可望避免罷工與減產，股價上漲1.93%。其關係企業起亞上漲1.03%。

電池大廠LG Energy Solution下跌1%，其母公司LG Chem跌3.40%，同業SK Innovation跌4.25%。全球主要鋼鐵廠同時也提供電池材料的浦項鋼鐵（POSCO Holdings）下挫3.11%。

外資買超韓股1125億韓元（約8462萬美元）。

韓元跌0.17%，收在1,330兌一美元。