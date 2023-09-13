印尼政府表示，目前當地的直接交易法規並未特別納入社交媒體，但是社交媒體與商業行為不能結合在一塊。就以賣家利用短視頻平台TikTok上的直播功能銷售商品為例，印尼擺明要修法現行貿易法規，法律將明訂禁止這種交易行為。

不過，TikTok回應，把社交媒體與電子商務分拆成兩個不同的平台，會妨礙創新發展，希望印尼政府能為自己提供公平的競爭環境。同時，這也不利於印尼的商家業者與消費者。

在印尼擁有200萬賣家會員的TikTok之前曾說過，在印尼官員擔心TikTok的電商業務，可能會讓中國大陸商品大量蜂湧至印尼後，TikTok就沒有在印尼開設跨境業務的計畫。

陸企字節跳動旗下的TikTok統計，每個月有3.25億東南亞用戶在使用TikTok的App，其中1.25億來自印尼。同時，印尼也有200萬家左右小型企業主在使用TikTok Shop的服務。

根據顧問公司Momentum Works數據，人口超過2.7億的印尼，去年電子商務交易金額接近520億美元。其中大概有5%是利用TikTok的平台，而且主要是藉由直播來進行。

根據計算，預估最晚到了2025年，印尼電子商務產業將擴增至950億美元。路透社指出，美國科技大廠Meta旗下的臉書，在社交平台上也有商品買賣交易的功能。不過，Meta並沒有回應路透社的疑問。