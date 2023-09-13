大霈負責禮盒外包裝設計。（客家電視台、LINE TV提供）

柯有倫（左起）與黃湘婷、江宏傑努力製作甜點。（客家電視台、LINE TV提供）

江宏傑、柯有倫、大霈（李霈瑜）、黃湘婷日前為客家電視台、LINE TV共同製作綜藝實境節目《可可樹下的奇幻小店》，前進屏東可可農園，深入瞭解可可果從產地到餐桌的製程，進一步學習如何經營甜點店，期盼透過巧克力傳遞幸福，推廣在地文化特色。

眾人將於17日前進世界客家博覽會的好客農市擺攤，與顧客面對面接觸，販售親手研發設計的可可禮盒。談到當天擺攤戰略，柯有倫説：「必須釋放我們個人的魅力，去把顧客給吸引過來。」同時表示自己可能會準備小驚喜，送給來到現場支持的民眾：「因爲我們是代表客家文化去做這次的叫賣，我可能會準備客家民謠，帶着木吉他，然後唱一首給大家聽。」

江宏傑被公認有可能是當天的業績王，大霈誇他為師奶殺手，「他的誠懇一定能感動人」，江宏傑謙虛表示：「業績王應該是Alan哥，感覺Alan哥很會賣東西！因為我們之前去潮州請大家試吃的時候，他就很會推銷東西，請大家試吃。」不過為了招攬顧客，江宏傑也預告有機會帶上桌球拍出場叫賣禮盒，「希望大家喜歡我們的商品！」

大霈笑稱自己對長輩很有一套，朋友都稱她是客家好媳婦，因此覺得跟黃湘婷一起去攬客效果應該不錯，黃湘婷笑說：「其他三位都實力堅強，我替大家按摩好了。」《可可樹下的奇幻小店》當日擺攤收入，將全數捐出作為公益使用，讓愛持續循環。