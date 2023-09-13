2023年全國馬術障礙超越錦標賽將於9月15至17日在台中東勢先騰馬業熱鬧展開，這次障礙賽分為積分賽、貼時賽以及小騎士Pony挑戰賽，吸引全國超過11家馬術俱樂部，共計94名選手、254匹次馬匹同場競技。其中最受關注的選手為來自先騰馬業的陳御龍，身為我國亞運代表隊成員，陳御龍結束本場賽事後，即將出發參加9月26日登場的2023杭州亞運。而這也是他在亞運前最後一次公開出賽，與來自全國的優秀選手一同競技，賽事精彩可期。

本場賽事共計有三天，首日沒有賽程安排，而是將先進行馬匹檢查以及選手場地適應。第2天比賽正式開始，共有三一馬術莊園、三春森林馬場、先騰馬業、汗王馬術指導中心、所羅門馬術俱樂部、格林馬術中心、葛瑞絲馬場、漢諾威馬術俱樂部、綠野馬術文創園區、澳登堡馬術指導中心以及靝馬馬場等11家來自全國的馬術俱樂部一同參與，並將有94名選手以及254匹次馬匹一起創造最佳成績。

中華民國馬術協會許安進理事長表示，為了推廣馬術運動，以及賽事順利進行，特別感謝布里客國際股份有限公司、志聖工業股份有限公司、迅得機械股份有限公司贊助本場賽事，有了這些廠商企業的鼎力支持，相信選手們皆能馬上馳騁，創造個人最佳成績。