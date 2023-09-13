衛生福利部公布金卓越社區選拔成績，高雄市大放異彩有6社區獲獎，包含林園區文賢社區獲得銀質卓越獎，大寮區溪寮社區獲得卓越獎，彌陀區漯底社區及杉林區日光小林社區獲得優等獎，鳳山區新海光社區獲得甲等獎，前鎮區興邦社區獲得服務與創新獎，社會局長謝琍琍前往各得獎社區張貼紅榜祝賀，感謝得獎社區服務大眾為高雄市贏得亮眼成績。

高雄市政府社會局表示，林園區文賢社區持續深耕在地福利服務，擴展老人及兒少社福據點，積極協力在地社區起步；大寮區溪寮社區串聯鄰近社區推動家暴防治，組成在地師資團隊帶動高雄市近20個社區成長；彌陀區漯底社區傳承在地斗笠文化向下紮根，延伸至各個福利服務面向。

另高雄市杉林區日光小林社區以大武壠文化牽起不同世代的共同情感，創造永續發展的能量；鳳山區新海光社區辦理兒少品格學校與長輩在地照顧等多元服務；前鎮區興邦社區則在寸土寸金的都市型社區中，以「亭仔腳」空間創新老少共融的社區照顧，各個社區均展現出獨特的推動成果，獲衛生福利部高度肯定。

社會局長謝琍琍表示，高雄市長期推動跨局處整合各項社區發展工作，積極培力在地社區，推動社區辦理各項社會福利方案，這次獲獎社區認真經營有成，充分展現高雄市社區發展公私協力打拚，共享榮耀的最佳典範，未來社會局將持續輔導各個社區全方位發展，秉持弱勢優先、保護、照顧、支持與發展為原則，打造「兒少開心、婦女安心、老人放心、身障貼心、弱勢關心」五心級的宜居城市。