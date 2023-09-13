楊榮文(長風基金會提供)

美國前眾議院議長裴洛西去年訪台，一度引發兩岸危機，前新加坡外交部長楊榮文今天表示，裴洛西此行就有利用台灣之嫌，台灣政府雖然可能不願意，卻不能說不。他提醒台灣面對類似的情況必須畫出紅線，不要跨越那條紅線，否則可能會被迫陷入不利處境。

楊榮文今天在亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說指出，許多西方政治人物是在幾乎不瞭解台灣地理、更不要說歷史和文化的情況下，表達他們對台灣的支援。

他提醒，台灣的領導人們和人民不能影響超級大國競賽的更大態勢，但他們能決定自己有多大的意願在這個競賽中被利用。楊榮文在演講後受訪，再度提出建言，認為台灣應該避免被美國利用。

楊榮文以去年裴洛西訪台為例，就他的了解，當時台灣政府對於裴洛西來台也不是這麼樂意，但卻無法向美方說不。「事後來看，台灣就是被利用了！」對岸因此必須釋出態度，以防這樣的情況再度發生，最後造成台灣的空間更被約束，導致台灣人民的損失。

經過裴洛西的事件之後，他說，不論是蔡英文總統過境美國，與眾議院議長麥卡錫見面，還是副總統賴清德過境訪美，都作了調整，這才是沒有被美國利用，台灣必須要畫出紅線，不要跨越那條紅線，否則就可能會被迫陷入不利的處境。

楊榮文認為，台灣也有可能是想利用美國，但小國想要利用大國，這是非常危險的，最後反而會受到大國的控制。

中美兩國關係近來有緩和趨勢，他說，主要是因為明年美國即將進入大選年，無論在經濟情勢還是俄烏戰爭上都需要大陸的合作，因此，美國極力想要在短期內，讓中美的緊張情勢降溫。