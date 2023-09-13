中國外交部發言人毛寧9月13日主持例行記者會。法新社記者提問，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普丁今天在俄羅斯東部會面，金正恩表示他將把北韓與俄羅斯的關係作為首要任務，這一消息對中國與北韓的關係意味著什麼？對此，毛寧表示，北韓領導人對俄羅斯的訪問，這是朝俄之間的安排，關係到的是朝俄之間的關係。

對於中朝關係，毛寧表示，中朝是山水相連的友好鄰邦，中朝關係發展良好，雙方正在貫徹落實兩國最高領導人達成的重要共識，深化兩國各領域的交流合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷取得新的更大的發展。