喬柯維奇帶著美網冠軍返鄉慶祝。（美聯社）

Kyrie Irving just posted a bunch of Instagram stories - including: pic.twitter.com/FlSvtE1Vsm — Tommy Beer (@TommyBeer) September 12, 2023

塞爾維亞網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）勇奪2023年美網冠軍，NBA球星厄文（Kyrie Irving）在IG限動貼出喬帥獲勝的照片，註解道：「沒打疫苗的喬柯維奇贏得美國公開賽！他贏了，我們也將獲勝！」另外又表示「我早就告訴你們這是一樁陰謀了。」看來厄文總算逮到機會一吐怨氣。

厄文先前效力布魯克林籃網，他不肯接種COVID-19疫苗，違反紐約市府的防疫規定而無法在主場比賽，損失大量金錢。喬帥去年被擋在美國境外，無法參加美網與美國賽季。美媒FOX體育專欄當時點名稱讚3位運動員：喬柯維奇、厄文、艾倫羅傑斯（Aaron Rodgers，美式足球聯盟4屆MVP），將他們比為「現代的穆罕默德阿里（Muhammad Ali）。」

該文指出無論施打疫苗多麼具有正當性，政府也不該採取強制的手段，這幾人堅守原則而蒙受損失，宛如阿里當年拒絕參加越戰而被剝奪拳王腰帶與拳擊執照。「勇敢這個詞在運動界被濫用了，如果你做的是毫無風險的事，就沒有被資格稱為勇敢。像是詹姆斯（LeBron James）、拉皮諾（Megan Rapinoe，前美國女足隊長）這些人其實是靠著抗爭而獲取更多名利。至於厄文、喬柯維奇、羅傑斯這些人，相信歷史會還給他們公道。」

當然也有些球迷不滿厄文見縫插針，大家好不容易度過疫苗風波，他又發出這種挑起爭議的言論。厄文今年2月從籃網被賣到獨行俠，7月與獨行俠續約成功。