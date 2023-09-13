旗津中洲三路發生火警，從遠處就可看見濃煙。（民眾提供）

高雄市旗津區中洲三路今下午發生火警，從遠處可見不停竄出濃濃黑煙，消防派出大批人車前往獲報後緊急到場處理。據了解，現場疑為造船廠船舶火警，消防不停加派人員到場搶救中，現場初步回報無人受傷受困，仍持續搜索確認中。起火原因待釐清。