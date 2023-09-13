高雄旗津船舶失火了 濃濃黑煙竄天際遠處就可見 16:242023/09/13 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旗津中洲三路發生船舶火警。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旗津中洲三路發生火警，從遠處就可看見濃煙。（民眾提供） 高雄市旗津區中洲三路今下午發生火警，從遠處可見不停竄出濃濃黑煙，消防派出大批人車前往獲報後緊急到場處理。據了解，現場疑為造船廠船舶火警，消防不停加派人員到場搶救中，現場初步回報無人受傷受困，仍持續搜索確認中。起火原因待釐清。 高雄戲獅甲2023強勢回歸 陣頭獅王展文化魅力 烏克蘭國家交響樂團衛武營演出 高市府準備台式點心熱情招待 高雄女騎士疑未注意號誌 擦撞輕軌列車受傷 #旗津 #火警 #高雄 #港口 #停泊 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄陸戰隊中尉之死 疑點未解！老父營區大門揚言輕生 15:442023/09/12 社會 華信班機異常！ 緊急迫降小港機場 12位乘客全嚇壞 13:242023/09/13 社會 獨》大學教授上課突失憶呆立 透過靈魂之窗發現「這病」 10:552023/09/13 健康 漂亮女秘書辦公室癱軟倒地疑中風 送醫驚曝淫男同事「暗黑手段」 08:592023/09/12 社會 台農巴西蛋「誤標」爭議 藍營到雄檢告發詐欺 16:042023/09/13 社會 桃園平鎮汽車保修廠傳火警 濃煙竄出警消30分鐘控制火勢 22:512023/09/12 社會 《航運股》年省2萬張A4紙 陽明推動無紙化領櫃作業 09:582023/09/12 財經 車流如潮她不管！ 高雄慢跑姊「馬路逆向來回」當自己家 10:382023/09/13 社會 高雄超商凌晨驚傳情殺！恐怖情人復合無望 竟持刀狂砍 07:282023/09/13 社會 高雄5星甜點店竄大火 5人順利逃生網友留言打氣 10:522023/09/13 社會 鳳山溪被染紅！ 雞肉工廠偷排廢水被抓包 恐遭重罰3百萬 17:332023/09/12 生活 海軍女士官長開車撞死高中生 左營警方：絕無大案小辦 14:082023/09/12 社會 國慶表演搶先看 「翡翠騎士」10／8前進高雄港 12:162023/09/13 生活 高市府團隊支援台東災後復原 陳其邁豪爽宣布：放2天榮譽假、給加班費 10:292023/09/12 政治 致力在地特色推行福利服務 高雄6社區獲金卓越獎肯定 16:232023/09/13 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。