來自韓國濟州的金睿元此行與母親及妹妹同遊台灣，4天3夜行程預計到訪西門町、九份等著名景點，且3人均幸運幸運抽中消費金5000元。她表示，此次為首次來台，很高興成為今年第400萬名旅客，非常期待體驗台灣美食及美景，「下次還會再來」。

交通部長王國材表示，2023年來台旅客人次目標為600萬人次，恢復至疫前2019年5成水準。前8月包括港澳、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南，以及長線的歐美市場，各客源市場來台旅客均已超過疫前一半水準。

王國材指出，越南、泰國、新加坡、馬來西亞前8月來台旅客恢復率已超過8成。而在觀光署正式成立後，行政院將由副院長召開行政院觀光產業振興諮詢會議，透過跨部會、公私部門協力推展觀光。

行政院副院長鄭文燦表示，目前來台前三大客源市場為港澳、日本、韓國，希望東南亞、北美旅客能持續增加，並推展郵輪旅遊以增加郵輪旅客。台灣有米其林餐廳、夜市小吃、秘境景點等多元主題旅遊，希望國際旅客多多認識台灣並喜歡台灣。

鄭文燦指出，5月起辦理「遊台灣金福氣」自由行旅客來台消費金抽獎活動後，各界反映良好，許多國際旅客自發性拍攝影片在網路上分享，創造許多來台話題與熱潮。觀光局也積極邀請國外網紅、名人來台踩線，行銷台灣為安全安心的旅遊目的地，讓宣傳效益持續發酵。

觀光局即將升格觀光署，除透過參加國際旅展、大型活動、異業合作、辦理講座與推廣會、廣告宣傳、網紅KOL邀訪及數位行銷等方式，向海外目標市場強力宣傳台灣外，並加強與中央部會、地方政府、民間觀光業者協力合作推廣來台旅遊，推動各項促銷引客措施。

同時，觀光局積極促進與日本、韓國、越南等兩國間的雙邊觀光交流及互訪人次提升，盼吸引更多國際旅客選擇台灣為旅遊目的地，全力衝刺達成今年來台旅客達600萬人次目標。