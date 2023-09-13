瓜地馬拉檢方今天在另一次引發爭議的突襲中查扣選票，總統當選人阿雷巴洛隨後要求檢察總長辭職，並說「謀劃政變的人必須辭職」。阿雷巴洛也暫停參與新舊政府交接程序。

綜合法新社和路透社報導，阿雷巴洛表示，迄今的法律行動將矛頭指向他所屬的種子黨（Semilla），而檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）、特別檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）及法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）是背後的核心人物，這3名「謀劃政變的人必須辭職」。

阿雷巴洛在記者會上說：「他們偏離了調查和起訴的憲法職能，方向完全是在推動一場政變，意圖昭然若揭。」

檢方今天稍早突擊搜查一處存放6月25日大選選票的設施。阿雷巴洛在大選中爆冷出線，闖進8月20日第2輪總統決選，最後獲勝。但在此之前，卡魯奇切的辦公室曾尋求將種子黨停權，國際社會對這波企圖干預選舉的行動感到震驚。

卡魯奇切今天告訴媒體，最新的突擊行動與任何調查種子黨的事宜無關，而是「民眾投訴」指稱有違規情事。

保管選票的選務單位負責人巴蘭西亞（Irma Palencia）說，檢方查扣選票的行動「前所未見且令人擔憂」。她在記者會上說：「現在我們無法保證票箱的內容為何。」

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）即將卸任，阿雷巴洛預定明年1月上任；不過，阿雷巴洛今天也宣布，他會暫停參與和賈麥岱的交接程序，一旦「必要的制度和政治條件重建」，他就會恢復參與。

賈麥岱政府在聲明中表示尊重阿雷巴洛的決定，但並不贊同，因為這一切是由行政部門以外的行動而起，並不妨礙原已發展至今的流程。