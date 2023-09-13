衛生局針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案擴大快篩，揪出6人陽性，馬上動員擴大範圍疫調、孳生源清除及化學防治。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生局針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案擴大快篩，揪出6人陽性，馬上動員擴大範圍疫調、孳生源清除及化學防治。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增登革熱本土確診1例，是一名有台南旅遊史的21歲男性，另衛生局也針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案，啟動案家周圍100公尺擴大採檢31位接觸者，以NS1快篩篩出6人陽性，目前全縣累計18人確診。

衛生局指出，今新增確診1例，嘉義縣政府及民雄鄉公所即刻進行防治，另針對大林、竹崎2村里確診案，擴大篩檢31人，找到6人快篩陽性，分別為竹崎鄉4人、大林鎮2人，竹崎4人都是附近100公尺內住家鄰居，另大林鎮2人與筍農工作有關，恐有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。

縣長翁章梁表示，縣內目前累計18例確診，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄鄉4例、大林鎮3例、太保市1例，而擴大快篩揪出陽性反應者後，縣府團隊與大林、竹崎2鄉鎮公所，就馬上動員擴大範圍疫調、孳生源清除及化學防治。

由於6名快篩陽性民眾疫調與務農有關，衛生局呼籲，民眾至竹林、果園採生竹筍或水果時應做好個人防蚊，穿著淺色長袖衣褲或袖套、防蚊帽，並使用經政府核可的防蚊藥劑，務必配合防治政策，共同防堵疫情蔓延。

衛生局長趙紋華提醒，民眾如出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀應儘速就醫，詳細告知足跡活動史，不論醫療院所、醫護或病人本身，加強TOCC問診、善用NS1快篩快速診斷，及早發現才能降低隱藏期，爭取黃金介入時機，民眾也應主動進行家戶孳生源清除及配合化學噴藥，防堵人人有責。