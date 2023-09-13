預防疾病不再只能靠飲食及運動兩種方式，臺北榮總提出「全基因精準預防醫學」概念，以「精準-預防-個人化」新主張，透過分析基因體質、調整後天因素、加強身體檢查，達到有效預防、健康生活的目標，目前已有超過500人接受服務。

臺北榮總婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，人體健康的關鍵就在基因體，人是根據自己的基因密碼建造出，每個人的身體特性、容易罹患的疾病都不同，基因體中的資訊記錄了個人化健康照護關鍵訊息，而疾病的發生，其實就是由先天基因造成的個人體質，加上後天因素誘發而成。

張家銘表示，巨量基因資料庫，可一次解密2萬多對基因中隱藏的個人化身體訊息，找出容易罹患的疾病，規劃量身訂製的個人化健康計劃，調整會誘發疾病的後天危險因子或習慣，藉此預防疾病，或早期偵測病變。

完整型全基因檢測與一般基因檢測不同，張家銘說明，完整型全基因檢測是將個人基因體資料運用於增進健康的系統醫學，利用全基因檢測，先將所有基因密碼解開，同步進行單一重大基因及多基因分析，再由醫師提供說明，分析誘發疾病的後天因素，提供個人化健康規劃及後續體檢項目建議。

全基因檢測的用途，涵蓋預防疾病，或是找出常見的成人疾病，包括癌症、心血管疾病、糖尿病、自體免疫疾病、失智症或是查不出原因的病痛等的基因因素，這些基因訊息，可能隱藏著重要的預防及治療疾病關鍵。 張家銘表示，目前全基因精準預防醫學已經服務超過500人。一般而言，約有3分之2的疾病可以透過全基因檢測找到直接或間接的基因變異。