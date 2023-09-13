雲林縣府文觀處今（13日）舉行詔安客家文化節宣傳記者會，西螺國中舞獅隊在一個全新編織的3公尺高開口獅裝置藝術前演出。（周麗蘭攝）

傳承以泥土做開口獅頭模子的鍾進權師傅。（周麗蘭攝）

雲林詔安客家文化有武術、布袋戲、開口獅等三寶，今年詔安客家文化節於9月23日舉行為期1個月，受矚目的是布袋戲大師廖昭堂在4所國小教的布袋戲是詔安客語，66歲廖昭堂表示，愈來愈多小朋友喜愛布袋戲，詔安客語口白雖然不那麼熟悉，但只要有興趣學都很快。

隆閣掌中劇團長廖昭堂小時就跟在父親的身邊學布袋戲，15歲開始念口白，18歲獨當一面演出，23歲當兵退伍回來成立布袋戲團演出，演過上萬場閩南語布袋戲，經典戲碼是《五爪金鷹的一生傳》，他卻是道地的詔安客家人。

廖昭堂2000年開始以詔安客語演布袋戲，他開始在崙背、東興、陽明、旭光等4所國小傳受詔安客語布袋戲。他表示，報名來學的都是有興趣的小朋友，不管會不會講客家話，都是衝著喜歡布袋戲而來。

今年4所國小都將參加縣府文觀處在10月2日至6日舉辦的雲林國際偶戲節小金掌比賽，一較高下。

雲林縣府文觀處今（13日）舉行宣傳記者會，縣長張麗善、縣議員廖偉晴、李明哲、二崙鄉長鍾東榮、崙背鄉長李泓儀、布袋戲大師廖昭堂、製作開口獅頭的師傅鍾進權、縣府文觀處長陳璧君、民政處長蕭德恕出席。

張麗善表示，詔安客家文化節今年步入第15年，9月23日開幕式有崙背塩園金獅國術館、西螺國中、二崙旭光國小、崙背惠華幼兒園共同呈現客家獅匯演，，就是希望詔安客家文化從小扎根、傳承。

今年詔安客家文化節23日傍晚崙背鄉立圖書館旁舉行，29日中秋夜將有「水汴頭崇賢寺澹仔火迎暗景」夜巡遶境的百年傳統民俗；10月8日在二崙故事屋舉行詔安客家宴；10月14日在二崙鄉運動公園舉辦詔安藝文嘉年華；10月15日在二崙鄉來惠社區舉行音樂祭；10月21日從崙背公所出發踏騎客庄。

雲林縣的詔安客家人來自福建省詔安縣，約300年前渡海落腳於崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮，因長期與福佬人混居，文化逐漸失傳，其中語言消失最快，也因為語調不同，在客家族群中顯得小眾，已故駐泰大使李應元，藝人黃鐙輝均是詔安客子弟。