民進黨今中常會，民進黨發言人張志豪轉述，黨主席賴清德致詞時強調，因為深入基層，有民眾反應，國家的一些社會救助津貼應該要酌予增加，而且要儘速定案，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助津貼等，希望行政院儘速公布，並酌予增加，以改善這些人的生活。

賴清德指出，選舉已經進入越來越關鍵的時刻，也感謝各位常委、立法院黨團，還有黨內的黨公職大家悉心合作，選舉從最早四、五月開始一直到現在，可以看出基層的支持持續在加溫的現象，但是他深刻感受到，要贏得這場選舉，還有很多要努力的地方。

他說，其中最重要的精神元素就是一定要團結一致，不僅僅是總統要能夠順利當選，立法委員也要過半，資深的委員、選情比較穩定的委員，可以去協助第一次挑戰立委選舉的新人，讓每個人都有機會得到人民的支持，順利過關。

他還提到，因為深入基層，有民眾反應，國家的一些社會救助津貼應該要酌予增加，而且要儘速定案，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助津貼等，希望行政院儘速公布，並酌予增加。

賴清德說，9月6日是他第一次以總統候選人身份發表國政藍圖白皮書，也就是推動「國家希望工程」，希望結合台灣社會各界的力量，打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

他說，昨天則是第一次有系統性地提出分項的政策藍圖，也就是《0-22歲投資下一個世代》，基本上分三個階段，「0-6歲」、「6-18歲」、「18-22歲」三個階段，每一個階段都提出對策和計畫，希望能夠達到不同的年齡層以及不同的社經背景，不管在什麼地方都可以得到政府的關心跟支持。

他強調，希望每一個人都能夠在追逐夢想的路上，不因為社經背景的不同而出現不同的差異，也敬請各位常委指教，如果在地方上有機會的話也多多宣導。