北市舉辦「樂樂不見了，聆聽受傷的童年— 兒少保護與創傷復元」展覽，規畫「寫一封信給未來的自己」展區，讓觀展民眾可以在現場透過未來信以及摺紙飛機等，讓自己一些不愉快的感受飛走。（張芷瑜攝）

近年每每有兒虐事件出現，都會引起民眾討論，為讓大家重視兒少權益，北市舉辦「樂樂不見了，聆聽受傷的童年— 兒少保護與創傷復元」展覽，9月13日至24日於台北市萬華剝皮寮歷史街區展出，社會局長姚淑文表示，近年兒少保護通報案四分之三發生在家內，傷害孩子的不少是親近家人，這些記憶會伴隨他們長大，希望透過展覽讓大家了解兒少的創傷。

據衛福部統計，近年全國兒少保護通報案件增加幅度為5％，其中 65％案件發生在家內，另以台北市兒少保護通報數據顯示，2021年及2022年分別為3239件及3374件，增加幅度為4％，其中75％案件發生在家內。

為增加民眾對兒少保護議題的重視，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心委託6家民間團體共同舉辦兒少保護主題展覽「樂樂不見了，聆聽受傷的童年— 兒少保護與創傷復元」，9月13日至24日於台北市萬華剝皮寮歷史街區147、149號展間展出。

社會局長姚淑文表示，近年投入很多兒少保護心力，但仍沒有根除這問題，每年仍增加100多件兒少保護通報，四分之三發生在家內，傷害他們的可能是親近家人，且這些成長記憶會持續到孩子長大，希望透過展覽讓大家了解兒少的創傷，未來要持續努力。

社會局表示，本次展覽以「聽.說故事」為主軸，讓觀展民眾了解台灣重大兒虐事件與相關政策演進，也可現場閱讀四則個案故事，以貼紙投票或書寫小紙條給予故事中的個案回饋，而「時光療癒間」及「寫一封信給未來的自己」等展區，觀展民眾可以在現場透過未來信以及摺紙飛機等，讓自己一些不愉快的感受飛走。

服務17年的社工郭小姐分享，有些個案雖然不是打罵，但因為父母拒絕與孩子溝通，孩子心靈需求不被滿足，會出現低自我價值、情緒混亂甚至後來需要看身心科等，這類型也增加1成，實務上會持續跟家長討論，也會個別輔導孩子或家庭心理諮商，希望能給予他們更多幫助。