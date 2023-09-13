新竹市長高虹安近日遭爆出搭豪車、住豪宅、男友李忠庭干政等爭議，台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧透露，她跟民眾黨立委也認識，曾聽過民眾黨立委私底下說「她(高虹安)就是那樣，我們也不知道怎麼跟她說」，所以曾經的立院同事也沒有為高虹安強力背書。

游淑慧12日在政論節目《關鍵時刻》表示，外界都訝異，懷疑高虹安的男友李忠庭到底是不是白手套或是地下指揮官？譬如高不方便自己租的豪宅就由男友去租，因為沒有結婚也不需要財產申報，如果有一些利益輸送進到李忠庭那邊，政府完全不知道，如果高虹安是事先想好斷點，「我只覺得高虹安非常非常的大膽，因為她現在還在調查當中，不明白為什麼還敢這樣做」。

游淑慧也透露，她認識很多民眾黨的立委，幾乎沒有一個跟高虹安共事過的民眾黨立委，願意出來為高強力的背書，因為有好幾個民眾黨立委私底下都跟她講說，「她(高虹安)就是這樣」。

游淑慧說，像是她跟民眾黨立委在政論節目討論到高虹安時，廣告休息時間就會聽到民眾黨立委語氣無奈的說，「她就是這樣，我們也不知道怎麼樣跟她講」。

游淑慧也坦言，高虹安本來是民眾黨的政治明星，但這一波已經搞得太難看，從要求助理回捐加班費的「慣老闆」，到現在竹市府的局處首長，不是跟市長談事情，而是跟市長的男友在外面談。她也提到，市政府裡面都有監視器，以前也有柯文哲台北市長任內，7點半後會有奇怪的人進出市府的傳言，但她相信願意約到市府起碼不怕有監視器，但約到外面去很明顯就是不想被記錄。