台中太平區環太東路停車格旁的路樹茂盛，民眾為避免硬枝刮傷車體，不敢完全停放在停車格內，勉強停入也恐果實樹葉沾粘轎車，引發車主不滿，對此台中市建設局建設局表示，將請維護廠商加強該路段行道樹維護頻率。

台中市市議員張玉嬿今（13日）指出，有民眾向他陳情指太平區坪林橋附近環太東路一帶的停車格，旁邊行道樹枝葉過長、雜草叢生，矮樹叢硬枝突出到停車格內，車身若完全停放在格內勢必刮傷車體，但「越過白線」萬一發生車禍，恐惹禍上身，頗感無奈。

陳情民眾又說，勉強完全駛入停車格內，繁密的行道樹枝垂在車身上方，果實或樹葉汁液會沾粘轎車，也可能傷害車體，希望市府能早日派員做有效的維護，保障停車格車主的權益。

張玉嬿表示，行道樹未修剪導致停車格車身「越過白線」或「壓白線」，影響到其他人路權，萬一發生交通事故，豈不可悲？將要求市府先行修剪矮化，維護人行道景觀，也讓車主可以完全停放在停車格內，避免衍生意外，危害交通安全。

建設局回應，太平區環太東路行道樹為艷紫荊，生長較為旺盛，建設局今年度3月及7月派工進行高空修剪，因近期下雨行道樹側芽多、生長旺盛，建設局已於9月11日巡查開立廠商缺失並依規扣罰，廠商現場刻正進行改善作業，預計9月18日前改善完成，後續將再請廠商於雨季時，加強該路段行道樹維護頻率。