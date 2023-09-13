男星王大陸因出演電影《我的少女時代》、《一吻定情》等作品而走紅，成為不少粉絲們心目中的男神之一，近期他飛往南韓參與活動，卻被人發現「腫了不少」，他也拍影片承諾會減重，事隔數日，他在社群上曬出近照，臉部縮水的瘦身成果讓粉絲們十分訝異。

王大陸日前飛往南韓，參加在首爾東大門設計廣場(DDP)舉辦的「2024 S/S 首爾時尚周」活動，他以一頭火紅色短髮的造型亮相，模樣酷似「櫻木花道」。誰料，有大批網友發現他的身材變得較為福態，臉也看似「腫了一圈」，在社群上引發討論。對此，王大陸也在微博上以影片的形式向粉絲們道歉，除了認了有發福外，也承諾：「秀結束我就去減肥了！絕對不會照騙你的！！請大家繼續支持孤注一擲。」

而事隔數日，王大陸今（13日）於社群上更新動態，透露新作品《孤注一擲》的成員們一同幫導演慶生，而他也在貼文中一連曬出多張照片。只見畫面中，除了有一群人的大合照外，他也一併附上與王傳君的貼臉合照，雖然在其中做出搞怪表情，但臉蛋明顯「瘦了一圈」，變成錐子臉，減重成果被網友大讚。

相關貼文曝光後，也在陸網上引發討論，不少人紛紛表示：「王大陸貌似瘦了點」、「竟然真的瘦了」、「這兩王在一起也太搞怪了」、「真神奇，王大陸回到大陸又瘦了點的感覺」、「男神又回來了。」