歐盟執委會主席范德賴恩在發表年度咨文時宣布，將對中國進口的電動車展開反補貼調查。她同時提到歐洲風電產業正遭受挑戰，提醒勿重蹈中國太陽能產業以不公平競爭擊倒歐洲產業的教訓。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在歐洲議會（European Parliament）發表年度咨文（State of the European Union），提出她在本屆任期剩下不到一年的未來施政方針。

她表示，歐盟將持續協助產業朝向綠能轉型，並提到風力發電產業「是歐洲的成功故事，但它正面臨多重挑戰」。她宣布將推出一套「歐洲風力方案」（European Wind Power package），包括加速開發許可、改善招標系統、穩定供應鏈等。

范德賴恩說，從風力到鋼鐵，從電池到電動車，歐盟的企圖心很明白：「未來歐洲的潔淨能源產業必須是歐洲製造。」

她接著提到歐洲產業太常因為海外競爭者獲大量國家補貼而被排擠，「我們不能忘記中國如何透過不公平貿易衝擊我們的太陽能產業，許多年輕的企業被中國競爭者的巨大補貼而逐出市場，領先的企業被迫申請破產」。

因此她強調必須警覺於未來類似的挑戰，以電動車為例，這是綠能經濟的關鍵產業，但全球市場正被廉價的中國電動車「淹沒」，他們在大量國家補貼下人為的壓低價格，「這正在扭曲我們的市場」。

「所以我今天在此宣布，執委會將啟動一項針對來自中國的電動車的反補貼調查。」她說完這話後，在場議員響起如雷掌聲，也為過去一個月多來外界對她會否啟動調查的揣測畫下句點。

范德賴恩在咨文提到中國7次，包括舉中國對鎵、鍺實施出口管制為例，說明她所提出的經濟安全政策重要性。這也會是她在未來不到一年的任期內持續推動的重心。