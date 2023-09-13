▲基隆市警察局表示，該男子行為恐已違反第43條，若民眾提供檢舉將依法開罰。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

近日基隆網路社群疑似有一名男子駕車在國道三號七堵路段時，竟邊開車邊悠閒看書，被一旁搭車乘客全都錄下貼上網。對此國道公路警察局第九公路警察大隊表示，該男子的危險駕駛行為，已違反「道路交通管理處罰條例」第43條，最高可處24000罰鍰，然而因為該影片未顯示時間，若有民眾檢舉，將依法舉發。

警方表示，經檢視影片後，發現有一部黑色自小客車駕駛人於行駛途中，持書本看書之方式駕駛車輛，且該駕駛視線停留於書本，影響行車安全，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款：「汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」及同條第4項前段：「汽車駕駛人有第一項或前項行為者，並吊扣該汽車牌照六個月」之規定。

但警方也說，由於影片未顯示時間，因此需等待有民眾對該案進行檢舉後，才能依法舉發。對此基隆市警察局也表示相同意見，若民眾發現有違規事實，可將相關影像提供警方，警方將會依法開罰。

警方呼籲，用路人行車時，應隨時注意車前狀況並勿過度信賴駕駛輔助系統，同時手握方向盤隨時應變突發特殊狀況，以維護自身及他人的行車安全。