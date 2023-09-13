進口巴西蛋爭議不斷，台農昨天承認誤標效期，而全聯拒賣改標後的蛋，因此將轉為加工用。台中市國民黨團書記長黃馨慧及多位議員今開記者會，痛批進口蛋之亂已經影響民生食安，中央「把關變把風」，也要求市府加強稽查。市府表示，今天稽查25家業者皆合格。

台農公司昨天承認，一批效期9月24日至27日間的進口雞蛋，有效日被誤標為10月5日，誤標的2000盒雞蛋皆由全聯販售，爭議爆發後，全聯拒絕相關產品改標後重新上架販售，因此相關雞蛋產品都將轉為加工用途。

黃馨慧、劉士州、陳文政、李中、楊大鋐、楊啟邦、朱暖英、黃佳恬、邱愛珊今天喊話中央，要求把雞蛋的有效期限問題「說清楚、講明白」，更表示，讓民眾安心吃一口月餅有這麼難嗎？

黃馨慧指出，蛋效期標錯還能「改標」做加工？「改標」是偽造私文書或詐欺已觸法，陳吉仲不但不查相關不法行為、還幫廠商護航。楊大鋐、楊啟邦表示，市府要加強稽查進口雞蛋在台中流向，中央不重視食安、台中市政府應該硬起來，更應確保營養午餐使用國產蛋。

法制局主任祕書陳彥宏回應，依照相關食品法規，「改標」已觸犯偽造私文書或詐欺罪；若是「撕標」也可能構成毀損私文書或偽造變造私文書；如果是故意不貼標，亦即單純沒有貼標，依食安法22條、47條也有行政罰鍰無刑責。

食安處指出，今天啟動「市售蛋品來源稽查專案」，針對轄內賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，目前查核25家業者均符合規定，未發現有販售或使用上列疑慮蛋品。