桃園市文化局委託嵐厝創意企業社執行「桃園航空城國民小學文物普查暨詮釋研究計畫」。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城開發中，文史保存工作並進，國小是民眾接受初等教育的機構，承載地方文化與歷史記憶，為保存珍貴校園回憶與地方故事，文化局委外辦理「桃園航空城國民小學文物普查暨詮釋研究計畫」，將清查航空城範圍及周邊的8所國小校內文物，以「根源母校」概念保留大園初等教育發展軌跡。

文化局文化資產科長董俊仁表示，市府多管齊下執行航空城文資保存作業，為充實前空軍桃園基地設施群內未來將興建的航空城歷史博物館，持續蒐集研究，透過交流對話，累積各項史料與學術研究，大園有許多非山非市學校，自成一格各自擁有獨特歷史文化，許多珍貴歷史記憶值得保存。

董俊仁說，由於學校是在地機構，與社區和居民有深刻連結，有感於因航空城開發，大園5間小學將遷校或廢校，故延續過去桃園百年國小計畫模式，委託專業團隊執行文物普查及保留工作，盼記錄大園初等教育發展軌跡。

董俊仁提到，這次計畫挑選航空城範圍內及周邊共8所國小，包括竹圍、陳康、圳頭、后厝、沙崙以及埔心、菓林、潮音國小，與校方交流後團隊將入校普查，也會與教育局合作討論保存相關學籍資料，計畫預計明年4月結束，後續再研議記錄和展出模式。

執行團隊「嵐厝創意企業社」計畫主持人蔡金元分享，這次以「根源母校」概念執行計畫，要延續大園校園故事、建立文物清冊、提出重點文物詮釋資料、呈現地方歷史與校園記憶、協助學校提供搬遷安放相關諮詢等，為讓大園根源母校連結更緊湊，故將周邊3校也納入。

蔡金元說，學校文物約分4類，包括公文書、裝幀圖書、設備教具及紀念物，團隊會配合學校，了解希望如何保存，團隊力量能如何協助，經盤點後商討搬遷方式與安置空間，將與各校約時間交流普查，並提供專業建議。