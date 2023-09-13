現今時代即便逐漸走向共融社會，大眾普遍仍對街友存有既定印象，雖有人安基金會及其他社福團體持續地給予街友關懷以及照顧，但這些被貼上的負面標籤，都有可能導致他們在返回職場這條路上，走得更加崎嶇。藝人張立昂率先為寒士撕下標籤，並為在場寒士撐起保護傘，盼望社會大眾都能用更多面向去看待這群弱勢族群外，也呼籲大家給予他們一個重新開始的機會。

今一同出席記者會的劉大哥，因身體上的慢性疾病，導致一直無法順利就業，而流落街頭長達3年之久。劉大哥感謝人安基金會一直以來的幫助，工作之餘，每天到平安站領餐，平常也會運用閒暇時間到站上擔任義工，協助平安站內事務運作，劉大哥希望能用自己微小的力量幫助別人。

9月19日起人安基金會將會在全台舉辦『寒士慶中秋』活動，預計服務6400位寒士。現場除發放柚子、月餅及就業包（內含內衣、盥洗用品、乾糧…）外，各地平安站並有就業媒合服務，希望能再次建立寒士的社會連結，並善用就業包物資，打理自身門面，順利就業。

張立昂呼籲社會大眾能一起正視貧窮、關注貧窮、扶助貧窮，支持人安中秋關懷服務，陪伴這群弱勢族群走段不孤單的路。捐款可洽人安基金會官網。