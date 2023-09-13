丁噹也特別到杭州場為鼓鼓站台。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯帶著好成績的全新專輯《跳舞在米蘭》在上海杭州開唱。（相信音樂提供）

鼓鼓在杭州場準備不同造型。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯帶著全新專輯《跳舞在米蘭》，以及新歌演唱會《GBSW》上週在上海、杭州開唱，在上海場蕭秉治驚喜登台，杭州場則是師姐丁噹站台，足見鼓鼓的好人緣。

鼓鼓在上海演唱會請來蕭秉治驚喜登台，兩人合唱〈天機〉、〈射手〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，鼓鼓自爆上回蕭秉治來上海開唱時，原本他要來力挺，蕭秉治打趣笑虧：「我知道，你放我鴿子！」鼓鼓連忙解釋說因為那時忙著新專輯宣傳無法前來，這次終於在上海合體成功。鼓鼓也回憶剛出道時，MP魔幻力量來到上海，在慶功宴結束後，他對蕭秉治：「你寫的歌真好聽，可以唱你寫的歌很幸福，之後我有沒有機會也可以請你幫我寫歌？或者寫一些新歌我們一起唱？」也感動這十幾年過去了他們還能在台上唱歌，歌迷也一直在他們身邊。

隔天，鼓鼓馬不停蹄地趕到杭州開唱，杭州場由丁噹擔任嘉賓，丁噹形容和鼓鼓是「一起長大」，為了當鼓鼓嘉賓還特別自己開車前來，因此在合唱〈跪了〉䀆情嗨舞，全場氣氛嗨爆，而光唱一首還不夠，歌迷狂喊安可，他們也清唱〈我愛他〉改編成爵士版、搖滾版，歌迷聽得意獲未盡。鼓鼓也將帶著《GBSW》巡迴演唱會10月28日17：00 高雄後台 Backstage Live演出。