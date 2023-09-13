社群平台有民眾PO出前天（11日）晚間，基隆市區有男子衣衫不整裸露上身，對行經路口民眾大聲謾罵，甚至疑似還會跟蹤。

基隆警第一分局忠二路派出所獲報後，立即指派專人追查，經過調閱監視器影像，確認整個事發經過，並提供給被害網友指認，警方隨即掌握男子身分，通知到案說明，詢後依違反社會秩序維護法裁處。

基隆市警察局第一分局表示，維護社會治安乃警方決心，呼籲市民朋友切勿以身試法，特別是婦幼安全，更不容許侵犯或挑釁。民眾如遇侵害或騷擾，請撥打110專線報案。