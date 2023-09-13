急診科醫師林琪峻10年前在一場指導醫師會議上，結識新竹縣消防局當時的救護科長，於是便與消防弟兄結下不解之緣，甚至還跟著救護車一同到事故現場插管急救，感受第一線消防員出勤時的驚心動魄。10年來因協助訂定新竹縣消防局緊急救護處置基礎，今年獲得消防署頒發資深醫療指導醫師貢獻獎。

東元綜合醫院急診科緊急醫療救護中心主任林琪峻，10年前便擔任新竹縣政府消防局醫療指導醫師，協助制定急救流程、救護品管，奠定消防局到院前急救處置基礎，見證新竹縣緊急救護從草創到開花結果。

林琪峻說，過去和消防同仁的接觸，都只有在急診室交接病患的短短幾分鐘，接收的也都是經過處理過的病患，無法想像患者前1分鐘可能是在排水溝、火場或是汽車底下。

在擔任醫療指導醫師後，於2018年參與消防局與東元醫院合作的醫護出勤鳳凰計畫，搭上救護車跟消防同仁到達第1現場，跪在大馬路上插管，各式車輛呼嘯而過，才體認到救護員在出勤時有多驚險，因此之後更能設身處地替消防人員發聲。

對於新竹縣到院前緊急救護的推動，林琪峻也建議可依區域性展開分隊與醫院針對到院前心肺功能停止、心肌梗塞以及腦中風等相關重症演練，讓院前、院後的銜接更緊密。

新竹縣政府消防局緊急救護科長劉彥承指出，10年來新竹縣政府消防局的高級救護員從個位數增加至34人、醫療指導醫師從1人擴增至12人，急救成功率從10％躍升至34％，到院前的急救處置和器材不斷升級，包括電子救護紀錄表、自動心肺復甦機、12導程心電圖機，都有賴林琪峻的支持，新竹縣第1組的電動骨針組，就是由林琪峻和同事簡振宇醫師共同捐贈。

消防局長陳中振在得知林琪峻獲獎後，親自送上紅榜恭賀，感謝林琪峻一路以來的支持，也期許未來在共同努力下，讓新竹縣到院前緊急救護與到院後的醫療量能緊密結合，共同守護民眾生命財產安全。