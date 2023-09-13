新竹縣本土登革熱個案再增2例，衛生局經過疫情調查發現2案均有台南旅遊史，因出現發燒、肌肉痠痛或倦怠、發燒、骨頭痛等症狀就醫確診，立即在個案住家周邊50公尺進行化學防治噴藥及清除孳生源，疾病管制署判定為新竹縣本土病例。

衛生局長殷東成指出，1個案8月26、27日與家人自行開車前往台南市旅遊2天，27日返回竹北住家，在9月1日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7日就醫經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報。

另1個案在8月28、29日與兩名友人開車前往台南市旅遊，29日返回竹東住家，9月6日開始有倦怠、發燒、骨頭痛等症狀，9月11日就醫經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性。

衛生局接獲通報後即進行疫調，並與竹北市及竹東鎮衛生所、環保局動員環保志工，對個案居住地及工作地半徑50公尺進行噴藥消毒，並擴大住家100公尺清除孳生源及積水容器，針對同住家人4位、同行出遊友人2位、職場同事20位及住家附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。

由於新竹縣持續出現散發型本土案例，雖然感染源明確為南部旅遊史，但也顯示目前社區中潛藏感染風險，新竹縣衛生局呼籲民眾，應落實清除孳生源，以阻斷病媒蚊傳播途徑，共同維護社區安全。

衛生局統計到13日止，新竹縣累計12例確診登革熱病例且均為輕症，其5例本土、7例境外移入，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。