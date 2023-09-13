台北市某私立大學五專部周姓教官，2015年起與班上甫滿16歲的女學生外遇，女學生畢業後多次提分手，卻引起周不滿，不僅多次跟蹤女學生，還奪命連環call騷擾女學生，被依跟騷、恐嚇等罪起訴。

檢方調查，周姓教官2014年任教女學生班級班導師，兩人2015年6月底開始交往。女學生說，以前年輕沒想那麼多，「後來長大，知道周已婚，決定分手」，便在2020年多次向周姓教官提分手。

周姓教官不滿被分手，去年底起多次跟蹤、騷擾女學生，還在女學生住處樓下徘徊盯哨，並傳送女學生隱私照威脅「我要放我倆在床上的照片在你公司」等，威脅要與她同歸於盡。女學生不堪騷擾報警，檢方依跟騷、恐嚇等罪起訴。

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