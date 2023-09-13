台電要先解決耗碳問題，如何讓再生能源的量變大，在調節機制上，用不同區域的分散式電網加上系統整合，變成一個虛擬電廠，則全台灣可以10~20個虛擬電廠形成一個電網，這樣的一個系統，應該是未來隨著2030、2050年的要求應該要成型。

因此，台電的燃煤發電沒有辦法減量，企業就要用綠電來減碳。由於台灣法令並未開放企業可以採用國外的碳權，所以大同目前也尚未有購置海外碳權的計畫。任何投資都是Time to marked才是最有效率的。

沈柏延表示，大同一年碳排約5.5萬噸，經濟部管制碳排並非用統一編號算總排放量，而是用管制點的排放量，大同5個廠合計5.5萬噸，而每一廠都不超過2.5萬噸，大同的管理碳排方法包括：改善老舊機台，空調改變頻，照明換LED以及建屋頂太陽能和數位電表，先建立自已示範點再推廣到企業！

對於大同未來的展望，沈柏延表示，大同智能是大同百分百持有的子公司，資本額超過50億元，業務能量可以做得很大，大同智能的新能源包括太陽能、儲能、充電椿、電池櫃、綠電銷售和節電的相關規畫。大同要擺脫製造業變成服務業的作法，大同原本就有服務業這樣的基因，大同旗下大同世界科技，就是科技業的服務業，這2家公司都是我在帶，讓大同有服務業思維，是可以將碳排的業務用「顧問」的角色來服務，先告訴企業該怎麼做，之後再提供解決方案！

至於未來台灣要實施分散電網的開放，電網開放和政府政策是高度相關，台灣能源發展從中央電網供應到分散式電網，未來可能做到虛擬電網，這樣的轉變是由政府主導規畫，過程中有關法令的調整，技術的到位以及訂價的確定和發電管理的相關問題，全部都是要資訊技術，大同能提供相關資源來支持政府的能源發展方向。