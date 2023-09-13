俄羅斯黑海艦隊的主要軍港-塞瓦斯托波爾(Sevastopol也稱塞凡堡)，遭到多枚飛彈與無人艇的攻擊，一家造船廠引發大火，廠內維修中的多艘軍艦受損。
BBC報導，俄羅斯方面的說法稱，烏克蘭發射了10枚飛彈與3艘無人艇打擊位於克里米亞的黑海艦隊基地，雖然防禦系統攔截了多數武器，但遺漏的飛彈仍然導致塞瓦斯托波爾一家造船廠發生大火，造成 24 人受傷。
莫斯科任命的州長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev i)聲稱，10枚飛彈中的7枚被攔截，3艘神風無人艇都被擊沉，但剩下的巡弋飛彈打中廠房，造成廠內的兩艘艦艇受損。
拉茲沃扎耶夫在電報網分享自己指揮救災的照片，他對著手機說話，身後的火勢相當驚人，似乎引燃了維修的船隻。
烏克蘭軍事情報部門表示，受損的是南奧爾忠尼啟則修船廠(S. Ordzhonikidze ship repair)，主要設備遭到損壞。「我們現在可以確認，一艘大型登陸艇和一艘潛艇已受損。」
據報導，這場攻擊事件發生在當地凌晨3點左右。
基輔多次承諾，必須從俄羅斯手中奪回克里米亞，最近幾星期，烏克蘭加大了對半島的空中和海上攻擊力度。包括前幾天奪回克里米亞附近的鑽井平台，拆走平台上的俄國雷達與武器，同時烏克蘭的反攻部隊顯然以南線作戰為主。
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