維生素B群家族龐大，各自在人體扮演不同角色。其中，營養功能醫學專家劉博仁指出，維生素B6對於大腦的營養非常關鍵，其不僅是參與體內生理功能最多的維生素之一，對於血清素、褪黑激素、GABA以及乙醯膽鹼的合成更是不可或缺。若體內缺乏維生素B6，會有食慾不振、躁鬱、肌肉酸痛、掉髮等問題，食物來源則可從酵母、米糠、肉類、魚、蔬菜等獲得。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，維生素B6包括了比哆醇（pyridoxine）、比哆醛（pyridoxal）及比哆胺（pyridoxamine）3種結構式，是參與體內生理功能最多的維生素之一。此外，其對於血清素、褪黑激素、GABA以及乙醯膽鹼的合成是不可或缺的，為大腦健康相當關鍵的營養素。

至於當人體缺乏維生素B6，劉博仁指出，會有食慾不振、貧血、肌肉酸痛、皮膚油脂分泌異常、躁鬱、腕隧道症、掉髮等症狀。而食物來源包含酵母、米糠、肉類、魚、蔬菜等。

至於維生素B6該攝取多少？劉博仁提到，每日至少需要2毫克，額外補充可從每日20毫克開始，最高到100毫克。不過，他也提醒，額外補充需要醫師評估，適用症包括乳糜瀉、胃切除手術後、酗酒、充血性心臟衰竭、長期血液透析，或是先天性代謝障礙病，如胱硫醚尿症、高草酸鹽症、高胱胺酸尿症、黃嘌呤酸尿症等。

劉博仁補充，又因為維生素B6對於血清素、褪黑激素、GABA的合成有幫助，所以對於情緒管控、失眠也有些幫助。