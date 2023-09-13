民眾黨接連爆出黨籍幹部染黑、染黃爭議，民眾黨主席柯文哲今宣布，黨內與會計師事務所簽約，引進第三方公正舉報平台，不過，民進黨卻諷刺，掃黑也要外包。柯文哲今怒轟，「你要嘲笑我們台灣民眾黨連這個都要外包，至少比民進黨吃案好吧？你那個＃MeToo 不是都自己吃案？」

柯文哲今在中央黨部召開民眾黨簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台記者會。對於民進黨的批評，柯強調，這只是外部稽核機制，確保民眾黨內部沒有辦法吃案，因為那是在外面受理的，「你這邊有辦沒辦，外面是有在追蹤的，所以這個制度是比較好的。」

民眾黨也強力回擊，第三方平台是為了提供吹哨者保護傘，同時成為政黨的防腐劑。外部平台功用是在於確實收件檢舉函並做建檔分析後，立案交給民眾黨處理窗口，由民眾黨進行相關調查以及裁決。目的是在強化民眾黨整個廉政機制的效能，從來沒有廉政機制外包的問題。

民眾黨批，相較之下，目前民進黨的廉政機制才是問題重重，民進黨這麼多黑金貪腐的弊案，以及族繁不及備載的性騷吃案事件，請問除了陳歐珀接受im.B詐騙主嫌供養房、出入座車被記一個警告之外，請問民進黨的廉政機制到底發揮了什麼作用？

民眾黨指出，今日建立第三方舉報平台後，本黨的黨公職若有違紀違法事件，吹哨者可以在被保護的情況下如實舉證舉報，第三方平台立案後，民眾黨也需限期處理，請問黨名內有「進步」兩字的民進黨是否跟進？

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，前陣子民眾黨被人家用染黑、染黃來攻擊，他的態度是，既然人家有批評，就檢視哪個地方做不好，內部會批評說，人家不是用放大鏡檢視，而是拿電子顯微鏡，趁這個機會把系統制度弄好也是一個辦法。

柯文哲透露，他想起很多年前去波蘭拜訪波蘭前總統華勒沙，問華勒沙轉型正義的問題，華勒沙告訴他三個原則，到今天還是蠻適用，遇到問題特別批評特別弊案，第一步解決現在的問題，第二步如何預防以後再發展，第三部追究過去責任。

柯文哲說，第一步，把具有黨職的全部清掃一遍、檢查一遍，看到底有沒有什麼問題，有沒有什麼前科，再來思考，以後如何避免再發生，引進第三方機制，不管對性騷、染黑、染黃事件，由外部第三方先受理，做初步查核，調查結果送黨中央處理，由秘書長來監視初步調查結果。

柯文哲強調，第三方機制也確保內部不會吃案，因為民眾黨處理結果會再通知舉報人，避免吃案，民眾黨也不是很大的機構，無法自己設計政風處，比較像是查核機制委外方式，對中型公司還是不錯的機制。

柯文哲說，另外對於標準要重新修訂，黨員、黨職、將來提名競選公職的人，要有不同程度要求，當然不贊成以前有犯過錯完全不准，修改要一些規定，還要送中央委員會同意，還需要一點時間處理。

他表示，最後才是追究過去責任，這三周以來處理雲林縣黨部有3名黨籍幹部停職，另外8名自動去職，台北松山區主任任用時沒有問題，但是任職期間被判刑、褫奪公權，應該新出現的，也去職；台南遭舉報涉黃的幹部，早就不是黨職人員，台北中山區主任，紅線違停被開兩張罰單，但是不能因為兩張罰單就變成黑社會大哥、太過分了。

柯文哲表示，解決現在問題，避免以後發生，追究過去責任，不能說民眾黨100％完美，但是秉持在台大外科的精神，遇到問題，要看看怎麼解決，主要目的是預防以後再發生，「我們是一個反省改進的政黨，會持續進步」。