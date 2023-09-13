大陸央視新聞報導，長達12天的中國大陸中秋＋十一長假前夕，泰國內閣會議13日作出決定，對中國遊客實施為期5個月的免簽政策，藉以吸引中國遊客。

中新社報導，消息公布後，線上旅行平台上，泰國機票旅店搜索熱度飆升。其中，消息公布後半小時，攜程平台上泰國相關搜索熱度環比飆升800％。去哪兒大數據顯示，該政策發布後，平台泰國機票搜索量環比上周同一時間上漲超七成，泰國旅店搜索量環比上漲1倍。目前「十一」假期預訂開始起量，泰國免簽政策實施後，赴泰旅遊預訂量有望再次提升。

同程旅行數據顯示，免簽消息發布後，中國遊客對泰國的關注和搜索熱度大幅提升，截至9月13日下午3點，泰國相關旅遊搜索量環比昨日同一時段上漲165％。目前，用戶關注比較多的熱門線路包括「曼谷＋芭提雅」、「曼谷＋普吉島」、「普吉島」、「曼谷＋芭堤雅＋沙美島」等。

同程旅行度假產品負責人表示，此次泰國在中秋大陸國慶長假前宣布免簽，不僅節省了旅客的簽證辦理時間，也縮減了旅客的出行規畫周期，對遊客假期赴泰旅遊出行形成實質性提振。泰國的曼谷、清邁、清萊、普吉島、芭堤雅等一直都是中國遊客熱衷的旅遊目的地，預計這些熱門目的地將在中秋國慶黃金周迎來一波客流。

截至9月13日，去哪兒平台「十一」出境跟團遊產品的相關搜索量，環比猛漲3.7倍，「十一」假期出境旅店預訂熱門目的地top5為：香港、泰國、澳門、韓國、馬來西亞。