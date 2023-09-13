北韓最高領導人金正恩造訪俄羅斯，當地時間今（13）日上午在俄羅斯東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）與普丁進行會談，金正恩胞妹金與正也同行，金正恩在訪客留言簿上簽名時，金與正緊跟在一旁彎腰查看。另外普丁帶金正恩參觀發射場時，金正恩化身「好奇學生」向俄方人員提問，讓俄媒大讚他問了「許多詳細的問題」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，金正恩時隔4年5個月率團出訪俄羅斯，35歲的胞妹金與正也隨行。金正恩今日乘車抵達俄國遠東地區的東方太空發射場時，俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）記者也捕捉到金與正面帶微笑地走進發射場的畫面。

金正恩13日與普丁在俄羅斯東方太空發射場會面，胞妹金與正也隨行，她被拍到面帶微笑進入發射場。（圖／路透社）

後續金正恩在發射場訪客留言簿上簽名時，金與正也被捕捉到站在哥哥身旁，微微彎腰、探頭查看哥哥寫了些什麼。金正恩在留言簿上寫道：「俄羅斯誕生第一批太空征服者，將是永垂不朽的榮耀。」

🇰🇵🇷🇺 El líder norcoreano Kim Jong Un, firma el libro de invitados de honor del puerto espacial de Vostochny.



- Que bolígrafo especial 🖊️ pic.twitter.com/uLlSykyMgk — Milva Gauto (@MilvaGauto) September 13, 2023

金與正是北韓最重要的政治人物之一，也是金正恩的主要顧問，她於2021年被任命為北韓最高決策機構—國務委員會（State Affairs Commission）的一員。

■金正恩參觀太空發射場化身「好奇學生」 俄媒讚：問了好多詳細問題

金正恩參觀俄羅斯太空發射場時，仔細聆聽普丁介紹。（圖／美聯社）

另外CNN描述，金正恩參觀太空發射場時像極了「好奇的學生」，在檢視安加拉（Angara）重型運載火箭時，他問現場人員「這（指直徑）是8公尺嗎？包括這部分」。

⚡Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный. pic.twitter.com/72ARUpBJNT — Olesya 🇷🇺🇧🇾🇷🇸 (@olesya__2701) September 13, 2023

還有一次他問：「這個發射場能發射的最大火箭，推進力有多大？」

金正恩參觀俄羅斯太空發射場時，相當仔細聆聽俄方人員解說，並且問了許多詳細問題。（圖／美聯社）

報導指出，就連俄羅斯國家媒體記者都對金正恩的好奇心發表評論，指出金正恩對於發射場如何運作，以及哪個中心發射了哪種火箭等問了「很多非常詳細的問題」。

■金正恩為何如此好奇太空科技？

金正恩參觀俄羅斯太空發射場時，相當仔細聆聽普丁介紹。（圖／路透社）

CNN指出，金正恩將太空科技列為優先事項，但今年以來，北韓已兩度發射間諜衛星失敗，顯示前頭仍是漫漫長路。

朝中社4月指出，金正恩也強調了軍事衛星在保護國家安全、國土穩定的角色，另外也談到了軍事衛星在先發制人部署武力的戰略價值。

金正恩參觀俄羅斯太空發射場時，相當仔細聆聽俄方人員解說。（圖／美聯社）

與此同時，數十年來俄羅斯一直在核飛彈領域扮演領先角色，南韓梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示：「俄羅斯有金正恩想要的軍事技術，以用於非法衛星發射及核武運載計畫。」