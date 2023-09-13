桃園市體育局近期與北區水資源局洽談，有意代管石門水庫內三民溪水域，此舉引發觀光遊艇業者及漁民擔憂，若未來個人水上活動增加，民眾因不熟環境與船艇行駛路線恐造成危險。北水局強調，水上運動開放水域與工作船隻重疊區域不大，屆時將要求體育局提出高強度的管理計畫，才會同意正式委託代管。

北水局副局長郭耀程指出，石門水庫三民溪水域在2020年7月，開放合法的水上運動相關團體申請使用，尚未開放個人申請。桃園市體育局在阿姆坪設置水上運動訓練中心，後續提出有意願代管三民溪水域，為協助體育運動發展，原則上認同他們有專業設備及相關人力而同意，相關細節仍在洽談當中，要求需提出高強度的水域營運管理計畫，經審查通過後才會正式委託代管。

目前三民溪水域有常態性漁撈船、農務船及載客小船航行，並有漁民暫置的漁網與漁獲，還有北水局委託廠商的淤泥運輸等作業，部分船筏停泊地點與划船委員會共用下水碼頭。漁民們擔心，未來三民溪有更多民眾申請水上活動狀況會更亂，不僅造成工作上的不便，「路上都會撞車了，水域要怎麼去禮讓？」如何區隔水上運動人員與工作船隻不要互相干擾，水域安全問題讓人憂心。

體育局回應，為讓水上活動與當地漁民及遊艇業共存共榮，之後的水上活動擬與北水局及相關單位協調研商，規畫結合遊艇業者安排運動觀光遊程，搭乘遊艇至薑母島等地遊覽，並調整至島的周邊從事水上活動，避開航道影響及攜手增進在地觀光旅遊效益。

市議員陳治文表示，石門水庫是否由體育局代管開放水域讓更多民眾從事水上活動，涉及渡船遊艇業及農牧漁撈漁民生計和權益，在發展水上運動之際，也要顧及在地工作者的權益，希望相關單位找出雙贏的辦法。