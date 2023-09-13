因疫情連續3年視訊會議，2023年第30屆台法工業合作會議終於恢復實體，於9月12日下午在法國財經部舉行，此次會議除討論半導體、新型態電動運輸、以及淨零減排等領域合作外，也對新興領域如如稀土、鋰礦等關鍵材料開發，共識兩邊研究單位要進行技術合作。

台法工業合作會議由我方經濟部工業局長連錦漳，與法國企業總局局長Mr. Courbe共同主持。法國企業總局說明法國最新產業三大政策，包括戰略自主的具體計畫以降低依賴性、加速生態轉型並推動去碳化，以及加速法國產業升級及數位轉型等，工業局也報告我國的經濟現況及產業政策。

會議並針對半導體、新型態電動運輸、淨零碳排等主題進行討論實質合作機會。隨著AI、5G、電動車、自動駕駛、綠色能源需求，雙方認可將有更多的合作機會。另外法國在綠氫、CCUS、CCU等領域已有優異的技術，淨零上也可提供我方參考。

在未來可深化合作的議題上，雙方都認同彼此研究單位可就新興領域進行合作，包括稀土、鋰礦等關鍵材料開發與回收。

明年台法工業合作會議依往例回到台灣舉行，連錦漳現場也邀請法方代表團結合相關產業，明年來台深化兩邊產業合作。