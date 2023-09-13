今彰化地檢署偵結，依酒駕致死罪嫌將他提起公訴，並提出國民法官審判。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化1名年僅21歲的顏姓少年，因為多次酒駕因此入獄，沒想到才出獄6天又酒駕載友上路，因此自撞農地圍籬害死友人，經酒測值高達1.31毫克，今彰化地檢署偵結，依酒駕致死罪嫌將他提起公訴，並提出國民法官審判。

起訴書指出，顏男有多次酒駕的紀錄，遭台中地院、彰化法院個判3個月有期徒刑，2案經裁定執行3個月有期徒刑，2021年8月30日易科罰金執行完畢沒多久，顏男竟又酒駕上路，當時被台中地院判6個月、彰化地院判5個月，經彰化地院裁定應執行10個月徒刑。

多次酒駕的顏男今年3月25日才出獄，沒想到才出獄6天又酒駕，同月31日晚間無照騎機車出門，先是到田尾鄉某宮廟找友人喝酒，幾杯黃湯下肚後，他騎車載著許姓友人準備返家，沒想到在路上出車禍。

顏男疑似不勝酒力，騎車行經埤頭鄉興農村某路段時，自撞路邊的農地圍籬後摔車倒地，當時顏男僅受到皮肉傷無大礙，但被載的許姓友人頭部受到重擊，到院前已經死亡，警方到醫院為顏男實施酒測，酒測值高達1.31毫克，當場依公共危險罪嫌移送偵辦。

近日彰化地檢署依酒駕致死罪嫌將顏男提起公訴，另外顏男因觸犯刑法185-3條，適用國民法官法，因此提出國民法官審判。

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