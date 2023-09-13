蘋果發表新一代智慧手機iPhone 15四款產品，有網友在網路論壇mobile 01上發文指出，iPhone 15少了靜音開關已不再經典。
一名網友PO文表示，新iPhone取消靜音開關，就像汽車全用觸控面板去除實體按鍵，為了節省成本、環保其他諸如此類的理由，讓他覺得iPhone 15已不再經典。原PO並舉例，就像機械鍵盤，並沒有被平面觸控鍵盤取代，反而更受青睞。
網友看法兩極，有人認為贊同原PO說法，紛紛表示「我也覺得少了靜音的快速開關很可惜，開會時常常用到，很方便」、「靜音開關是iPhone經典設計元素之一」、「在開會或是特別狀況時，切換式真的比較方便」。
但也有人認為，「拆保護殼常常誤觸，然後就漏接重要電話與訊息，拿掉那該死的靜音釦，根本大大的加分」、「我常誤扳靜音開關而不自知，覺得取消它比較好」、「個人覺得最無用的就是靜音開關，改成多功能方便多了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。