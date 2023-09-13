蘋果發表新一代智慧手機iPhone 15四款產品，有網友在網路論壇mobile 01上發文指出，iPhone 15少了靜音開關已不再經典。

iPhone 15系列售價。(製圖/陳友齡)

一名網友PO文表示，新iPhone取消靜音開關，就像汽車全用觸控面板去除實體按鍵，為了節省成本、環保其他諸如此類的理由，讓他覺得iPhone 15已不再經典。原PO並舉例，就像機械鍵盤，並沒有被平面觸控鍵盤取代，反而更受青睞。

網友看法兩極，有人認為贊同原PO說法，紛紛表示「我也覺得少了靜音的快速開關很可惜，開會時常常用到，很方便」、「靜音開關是iPhone經典設計元素之一」、「在開會或是特別狀況時，切換式真的比較方便」。

但也有人認為，「拆保護殼常常誤觸，然後就漏接重要電話與訊息，拿掉那該死的靜音釦，根本大大的加分」、「我常誤扳靜音開關而不自知，覺得取消它比較好」、「個人覺得最無用的就是靜音開關，改成多功能方便多了」。